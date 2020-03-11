Житель Ярославской области погасил долг по алиментам только после возбуждения уголовного дела

11 Март 2020 2020-03-11T10:05:57+03:00

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Житель Переславля-Залесского расплатился с долгами по алиментам лишь после того, как на него завели уголовное дело.

К своим родительским обязанностям мужчина относился крайне безответственно. Алименты двум сыновьям сначала платил нерегулярно и не в полном объеме, а спустя время и вовсе перестал помогать детям. В результате образовался долг – почти 50 тысяч рублей. На встрече с приставами неплательщик жаловался на отсутствие денег, но обещал в кратчайшие сроки все выплатить. Мужчину предупредили, что если он не погасит долг, его привлекут к ответственности. Должник не воспринял слова приставов всерьез.

- Во время очередной встречи пристав вручил должнику постановление о возбуждении уголовного дела. Перед первым судебным заседанием мужчина оплатил задолженность в полном объеме, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU