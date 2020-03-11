2020-03-11T09:45:50+03:00
Общество

Житель Ярославской области может сесть за хранение винтовки и патронов

Такое «наследство» ему досталось от умершего родственника
Полина Вачнадзе
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В 2019 году в полицию принесли 20 единиц огнестрельного оружия и более 5400 патронов.В 2019 году в полицию принесли 20 единиц огнестрельного оружия и более 5400 патронов.Фото: Александр КОЦ
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Сотрудниками полиции Угличского района задержан сельский житель. У него изъяли винтовку и 104 патрона. Мужчина пояснил, что раньше оружие и патроны принадлежали его родственнику, после смерти которого «наследство» перешло к нему.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы до 4 лет, либо лишение свободы до 4 лет со штрафом до 80 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Ярославцы, у которых дома незаконно хранится оружие, могут сдать его в полицию и избежать уголовной ответственности. В 2019 году в Ярославской области в правоохранительные органы принесли 20 единиц огнестрельного оружия и более 5400 патронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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