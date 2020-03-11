В квартире рыбинского наркоторговца обнаружили более 130 граммов марихуаны

11 Март 2020 2020-03-11T09:39:51+03:00

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В Рыбинске полиция в ходе обыска обнаружила в квартире местного наркоторговца крупную партию марихуаны. Из жилого помещения были изъяты 100 полимерных пакетов, картонная коробка и металлическая банка с веществом.

- Согласно заключения экспертизы в коробке и банке – находились части конопли, общей массой более 42 граммов, а в пакетиках - марихуана, общим весом около 90 граммов, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По данному факту в отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование преступления продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU