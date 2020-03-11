В Ярославской области автомобильные номера теперь могут изготавливать ИП
Данный приказ вступил в силу с 1 января 2020 года
Выдача регистрационных номеров будет осуществляться на основании заявления автовладельца.Фото: УКЛАДОВ Егор
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В Ярославской области с 1 января 2020 года автомобильные регистрационные знаки теперь могут изготавливать предприниматели, включенные в специальный реестр. Предприниматель должен обеспечить качественное хранение и изготовление номеров.
- Автовладельцы могут выбирать, где получить государственные регистрационные знаки транспортного средства: в ГИБДД или у изготовителя, - добавили в пресс-службе мэрии Ярославля.
Выдача регистрационных номеров будет осуществляться на основании заявления автовладельца. Его рекомендуемый образец прописан Правилами.
ИСТОЧНИК KP.RU