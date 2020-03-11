2020-03-11T08:06:35+03:00
Общество

Мэрия Ярославля похвасталась, что ямы на объезде Тутаевского засыпали гравием

Несколько дней назад в выбоинах размытой дороги застрял грузовик
Полина ЗАЙЦЕВА
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Ярославцам, видимо, остается надеяться, что в условиях весны «отремонтированный» объезд придет в негодность не очень быстро.Ярославцам, видимо, остается надеяться, что в условиях весны «отремонтированный» объезд придет в негодность не очень быстро.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле мэрия отчиталась о том, что ямы на временной объездной дороге Тутаевского шоссе от улицы Бабича до улицы Пашуковской засыпали гравием. Несколько дней назад в одной из выбоин размытой дороги застрял грузовик, только после этого администрация города приняла меры.

- Временная объездная дорога выполнена из асфальтобетонной крошки на выровненном и уплотнённом грунтовом основании, - сказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Ярославцам, видимо, остается надеяться, что в условиях весны «отремонтированный» объезд придет в негодность не очень быстро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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