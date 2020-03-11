В Ярославской области ночью 10 марта иномарка сбила пешехода
В Рыбинске Ярославской области ночью 10 марта произошла авария с участием пешехода. Сообщение о случившемся ДТП поступило на пульт МЧС в 20 часов 21 минуту. Иномарка «Форд» совершила наезд на пешехода у дома 29 по улице Генерала Батова.
- В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие пять человек личного состава и одна единица техники, - прокомментировали в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области.
На месте происшествия также работали медики и сотрудники Госавтоинспекции. В результате аварии есть пострадавшие. Устанавливаются детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU