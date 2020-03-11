В Ярославской области ночью 10 марта иномарка сбила пешехода

11 Март 2020 2020-03-11T07:31:59+03:00

В результате аварии есть пострадавшие. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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В Рыбинске Ярославской области ночью 10 марта произошла авария с участием пешехода. Сообщение о случившемся ДТП поступило на пульт МЧС в 20 часов 21 минуту. Иномарка «Форд» совершила наезд на пешехода у дома 29 по улице Генерала Батова.

- В ликвидации последствий ДТП от МЧС приняли участие пять человек личного состава и одна единица техники, - прокомментировали в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области.

На месте происшествия также работали медики и сотрудники Госавтоинспекции. В результате аварии есть пострадавшие. Устанавливаются детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU