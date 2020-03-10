С 6 по 9 марта в Ярославской области были пойманы 69 пьяных водителей
В Ярославской области во время мартовских праздников сотрудники Госавтоинспекции устраивали рейды по выявлению пьяных водителей. В период с шестого по девятое марта на территории региона были выявлены 69 человек, севших за руль в состоянии опьянения.
- Из них четверо были остановлены в Ярославле и Ярославском районе, - прокомментировали в пресс-службе полиции Ярославской области.
За совершение подобного нарушения автолюбителям грозит 30-тысячный штраф. Если водитель второй раз попадется на езде в нетрезвом виде, правоохранители заведут по данному факту уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU