С 6 по 9 марта в Ярославской области были пойманы 69 пьяных водителей

10 Март 2020 2020-03-10T19:29:47+03:00

Четверо из них были остановлены в Ярославле

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В Ярославской области во время мартовских праздников сотрудники Госавтоинспекции устраивали рейды по выявлению пьяных водителей. В период с шестого по девятое марта на территории региона были выявлены 69 человек, севших за руль в состоянии опьянения.

- Из них четверо были остановлены в Ярославле и Ярославском районе, - прокомментировали в пресс-службе полиции Ярославской области.

За совершение подобного нарушения автолюбителям грозит 30-тысячный штраф. Если водитель второй раз попадется на езде в нетрезвом виде, правоохранители заведут по данному факту уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU