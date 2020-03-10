2020-03-10T18:37:11+03:00
Спорт

Ярославлю отказали в проведении кубкового матча с командой премьер-лиги

Отмененный в Ярославле матч одной четверти финала Кубка России будет проведен на нейтральном поле в Химках
Виктор ПОЛЯК
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По решению РФС, отмененный из-за неготовности футбольного газона стадиона «Шинник» кубковый матч между «Шинником» и «Уралом», который должен был состояться 4 марта, перенесен на 18 марта вместе с изменением места его проведения.

Игра состоится уже не в Ярославле, а в подмосковных Химках.

Там же и по тем же основаниям состоится 15 марта матч первенства ФНЛ с волгоградским «Ротором».

ИСТОЧНИК KP.RU

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