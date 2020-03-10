С рыбинских улиц убрали 220 тонн грязи
В Рыбинске приступили к весенней уборке города. За неделю рабочие вывезли 220 тонн смета с автомобильных дорог и тротуаров. В основном это песок, который остался на краях проезжей части после зимней борьбы с гололедом.
Уже убрали грязь с улиц Крестовой и Герцена, только из центра вывезли 130 тонн. Привели в порядок улицы Заволжского микрорайона и Перебров.
А с 1 апреля в Рыбинске стартует месячник по весенней уборке города, а конце апреля ожидается общегородской субботник.
В Ярославле градоначальник также распорядился привести улицы порядок, в частности, отмыть фасады зданий.
ИСТОЧНИК KP.RU