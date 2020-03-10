2020-03-10T16:49:34+03:00
Общество

В Рыбинске начали ремонтировать новую скейт-площадку

Ее торжественно открыли осенью прошлого года
Полина Вачнадзе
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На площадке нужно заменить крепежи. ФОТО: администрация РыбинскаНа площадке нужно заменить крепежи. ФОТО: администрация Рыбинска
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Новую скейт-площадку, подарок от Фонда поддержки олимпийцев в России, торжественно открыли осенью прошлого года. Любители экстремального спорта радовались, но не долго: спортивное сооружение не пережило даже первую зиму, возникли проблемы с покрытием.

Однако специалисты отрицают, что произошло расслоение фанеры, о котором говорили ранее.

- В ходе активной эксплуатации с использованием спортивного инвентаря некоторые саморезы вышли наружу, - пояснил директор спортивной школы олимпийского резерва №2 Александр Цыбулько.

Из-за этого поднялся сам материал, а после замены крепежей пластик, обещают представители подрядной организации, ляжет в свое первоначальное положение.

При этом стоит упомянуть, что подарок был довольно дорогой – за 25 миллионов рублей, а зима – более чем теплой. И вот такой результат. Объект еще находится на гарантии, поэтому подрядчик вышел на объект и ремонтирует его в рамках гарантийных обязательств.

Замене подлежат около 50 крепежных элементов, на всей площадке их порядка 20 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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