Из Ярославля пустят авиарейсы до Симферополя

10 Март 2020 2020-03-10T16:39:41+03:00

Со 2 июня из Туношны можно будет улететь в Симферополь Фото: Правительство Ярославской области

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Со 2 июня из Туношны можно будет улететь в Симферополь. Продажу билетов уже открыли. Рейсы будут выполняться до конца сентября.

- Для области это уже шестой сезон авиасообщения с Крымом. За предыдущие годы около 20 тысяч человек воспользовались этими рейсами. Также большой спрос и на полеты в Краснодар, которые организовали прошлым летом, - отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев.

Летать в Симферополь будет 110-местный лайнер Embraer 190 компании «Nordwind». Рейсы два раза в неделю: из Туношны – по средам и субботам, из Симферополя - по вторникам и пятницам.

С июня начнет свою работу программа рейсов «Аэрофлота». Улететь из Ярославля можно будет в более чем 140 направлениях. Авиарейсы организуют пять раз в неделю с удобным расписанием для пересадки в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU