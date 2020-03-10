2020-03-10T16:22:28+03:00
Общество

В ярославскую детскую больницу купили УЗИ-аппарат за 8 миллионов рублей

На нем могут пройти диагностику все юные ярославцы от рождения до 18 лет
Полина Вачнадзе
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Аппарат оснащен устройством для подогрева ультразвукового геля.Аппарат оснащен устройством для подогрева ультразвукового геля.Фото: Правительство Ярославской области
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Современный УЗИ-аппарат появился в областной детской клинической больнице. Техника позволяет проводить высокоточную диагностику для пациентов от рождения до 18 лет. Здесь можно исследовать органы брюшной полости, почки, щитовидку, головной мозг, суставы, придаточные пазухи носа, сердце, сосуды и другое. УЗИ оснащен специальным линейным датчиком с малой апертурой, что очень удобно, когда пациент совсем маленький или исследование проходит в условиях ограниченного доступа. А чтобы заболевшим малышам было совсем комфортно, аппарат оснащен устройством для подогрева ультразвукового геля.

Стоимость УЗИ-аппарата – почти 8 миллионов рублей. Он уже установлен в больнице, ежедневно на нем проходят диагностику 30-40 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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