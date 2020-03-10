Ярославец катал девушку на угнанном грузовике, но попал в ДТП и убежал

10 Март 2020 2020-03-10T16:21:38+03:00

Заявитель сам попросил преступника в ночное время присмотреть за автомобилем. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В полицию Ярославля поступило заявление о том, что неизвестный угнал грузовой автомобиль в Ленинском районе города. Сотрудниками правоохранительных органов был установлен 26-летний подозреваемый.

- Установлено, что заявитель попросил малознакомого в ночное время присмотреть за автомобилем с грузом. «Помощник» решив прокатить свою знакомую, попал в ДТП и скрылся, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Преступник признал свою вину. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU