Ярославец катал девушку на угнанном грузовике, но попал в ДТП и убежал
Мужчина предстанет перед судом
Заявитель сам попросил преступника в ночное время присмотреть за автомобилем.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:
В полицию Ярославля поступило заявление о том, что неизвестный угнал грузовой автомобиль в Ленинском районе города. Сотрудниками правоохранительных органов был установлен 26-летний подозреваемый.
- Установлено, что заявитель попросил малознакомого в ночное время присмотреть за автомобилем с грузом. «Помощник» решив прокатить свою знакомую, попал в ДТП и скрылся, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Преступник признал свою вину. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU