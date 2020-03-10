Ярославский Роспотребнадзор: симптомы коронавируса сходны с симптомами обычного гриппа

10 Март 2020 2020-03-10T14:59:59+03:00

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Ярославское Управление Роспотребнадзора назвало девять симптомов коронавирусной инфекции. Как оказалось, они очень близки к симптомам обычного гриппа. Это высокая температура тела, головная боль, слабость, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота и диарея.

В ведомстве также рассказали, что нужно делать, чтобы остаться здоровым в сезон, когда вес кашляют и чихают. Специалисты советуют не посещать людные места: торговые центры, спортивнеы и зрелищные мероприятия, а также не ездить в общественном транспорте в часы пик. Последнюю рекомендацию в социальных сетях уже оценили ярославцы.

- Я так понимаю, Роспотребнадзор будет развозить людей с работы по домам? Если не пользоваться в час пик общественным транспортом, - задает риторический вопрос Наталья Прекрасная.

Так и скажу работодателю, что поскольку график работы приходится на час пик как транспорта, так и посещения людей, то согласно рекомендации Роспотреба на работу выйти не могу, - пишет Женя Заварзин.

Кроме того, Роспотребнадзор предлагает использовать в общественных местах одноразовую медицинскую маску и менять ее каждые 2-3 часа. Советуют избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими признаки ОРВИ, мыть руки с мылом после возвращения с улицы, ограничить тесные объятия и рукопожатия, а также дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

Если есть подозрение на коронавирус, оставайтесь дома и вызовите врача. Его обязательно нужно проинформировать о месте своего пребывания за последние 2 недели и возможных контактах. Нужно минимизировать общение с людьми, ухаживать за больным должен кто-то один. Не забывайте пользоваться одноразовой салфеткой или платком при кашле и чихании, одноразовой посудой.

ИСТОЧНИК KP.RU