В Ярославской области затопило дорогу. График работы переправы

10 Март 2020 2020-03-10T14:09:29+03:00

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Из-за разлива реки Кубри в Переславском районе под водой оказался участок дороги Глебовское – Леонтьево в районе моста, который ведет в деревни Леонтьево и Ченцы.

Как сообщает администрация Переславского района, для удобства населения этих деревень организована переправа.

График работа переправы: с 07:00 до 09:00, с 12:00 до 14:00 и с 16:00 до 18:00.

Чтобы избежать съезда машин с проезжей части, на переправе установлены ограничители.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций можно позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу 8(48535)2-00-12, 3-11-55, 3-51-91.

ИСТОЧНИК KP.RU