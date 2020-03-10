В Ярославской области затопило дорогу. График работы переправы
Из-за разлива реки Кубри в Переславском районе под водой оказался участок дороги Глебовское – Леонтьево в районе моста, который ведет в деревни Леонтьево и Ченцы.
Как сообщает администрация Переславского района, для удобства населения этих деревень организована переправа.
График работа переправы: с 07:00 до 09:00, с 12:00 до 14:00 и с 16:00 до 18:00.
Чтобы избежать съезда машин с проезжей части, на переправе установлены ограничители.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций можно позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу 8(48535)2-00-12, 3-11-55, 3-51-91.
ИСТОЧНИК KP.RU