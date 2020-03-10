В Ярославской области мужчина украл телефон и колонки из машины таксиста

10 Март 2020 2020-03-10T13:37:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию Пошехонского района Ярославской области обратился 33-летний местный житель, у которого из салона автомобиля неизвестный похитил личные вещи. Заявитель рассказал, что работает водителем такси, после завершения одной из поездок он обнаружил пропажу сотового телефона и колонок.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 48-летний подозреваемый – неработающий местный житель, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Он пояснил, что в пути следования в такси обратил внимание на телефон водителя. Прибыв в адрес назначения, через некоторое время убедившись, что водитель вышел из машины, оставил при этом двери открытыми, проник в салон и похитил вещи.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается, похищенные вещи у преступника изъяты.

ИСТОЧНИК KP.RU