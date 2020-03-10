Подробности ДТП с автобусом и маршруткой в Ярославле: пострадала 17-летняя девушка
Видео с аварией опубликовали в сети
Автобус двигался по проспекту Ленина, а маршрутка съезжала с кругового движения/ФОТО: Василий Макаров
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В ДТП, которое произошло на площади Мира пострадала 17-летняя девушка. Автобус двигался на зеленый свет по проспекту Ленина. Маршрутка в этот момент съезжала с кругового движения. Водитель автобуса не успел затормозить и совершил боковое столкновение.
– Пассажирка получила незначительные повреждения. Ее уже отпустили из больницы домой, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – В основном пострадали машины.
Момент аварии попал на видео «Безопасного региона».
ДТП пл Мира. 09.03.2020 Ярославль .ВИДЕО: "Безопасный регион"
ИСТОЧНИК KP.RU