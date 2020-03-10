Ярославец отправится в колонию за повторную езду в нетрезвом виде

10 Март 2020 2020-03-10T11:40:34+03:00

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40-летнего жителя Брагино признали виновным в управлении автомобилем в пьяном виде.

Суд установил, что в конце декабря 2019 года обвиняемый, находясь за рулем «BMW», попал в ДТП на проспекте Дзержинского. Приехавшие на место происшествия сотрудники ГИБДД предложили мужчине пройти освидетельствование, которое показало содержание спирта в крови массой 1.255 мг.

В октября 2019 года нарушителя уже судили за аналогичное преступление. Тогда его приговорили к 11 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года и лишили прав на 2 года.

- Мужчине назначали наказание в виде 1 года лишения свободы. Но учитывая наличие рецидива, суд частично присоединил приговор от октября 2019 года и определил обвиняемому 3 года колонии строгого режима с лишением права управлять автомобилем на такой же срок, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU