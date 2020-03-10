2020-03-10T11:29:54+03:00
Происшествия

«Приуныл»: ярославцы обнаружили на брагинской обочине съехавшее в кювет авто

Оно находится там уже сутки
Екатерина РЯБЦЕВА
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По словам очевидцев, в машине были школьники/ФОТО: "Подслушано в Ярославле!"По словам очевидцев, в машине были школьники/ФОТО: "Подслушано в Ярославле!"
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На обочине у трамвайных путей недалеко от торгового центра «Альтаир» подписчики паблика «Подслушано в Ярославле!» обнаружили отечественное авто. По словам очевидцев, оно находится там уже сутки. Горожане, которые видели момент ДТП, утверждают, что в «пятерке» находилась компания школьников.

– Припарковался, чтобы никому не мешать. Человек думает о других, – пишет в комментариях Евгений Мазур.

Кто будет доставать железного друга из кювета – неизвестно. Кстати, выглядит картина удручающе, а автор поста опубликовал кадры под названием «Приуныл у Альтаира».

ИСТОЧНИК KP.RU

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