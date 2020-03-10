2020-03-10T11:18:09+03:00
Общество

В Ярославле ищут мужчину, который ушел из дома после ссоры с женой

С 6 марта о нем ничего не известно
Полина Вачнадзе
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Мужчину ищут жена и сестра. ФОТО: Светлана ШмаковаМужчину ищут жена и сестра. ФОТО: Светлана Шмакова
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Пост о поиске мужчины – Владимира Царькова – в социальных сетях опубликовала его сестра. Женщина рассказала, что 40-летний брат ушел из дома 6 марта после ссоры с женой и по настоящее время его местонахождение не установлено.

- Прочесали все отделения полиции, больницы, морги. Нигде его нет. Подано заявление полицию и «Лизу Алерт». Если кто-нибудь его видел, или знает, где он находится, просьба сообщить мне или его жене Наталье, или в любое отделение полиции, - просит Светлана Шмакова.

Как рассказала супруга пропавшего мужчины, 6 марта они поссорились и около 10 вечера муж ушел из дома. Он не взял ни телефон, ни паспорт.

- Всех друзей обзвонили, нигде его нет. Такого никогда не было, мы и раньше ссорились, но так надолго из дома он не уходил никогда, - говорит жена Владимира Наталья.

Владимир Царьков худощавого телосложения, рост 178 сантиметров. Темно-русые волосы, серые глаза, сейчас носит усы. Был одет в светло-бежевую куртку, бежевые брюки, коричневые ботинки, на голове черная кожаная кепка.

Если кто что-либо знает о местонахождении ярославца, просьба позвонить его жене Наталье по телефону 8-960-542-53-85 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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