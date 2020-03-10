В Ярославле инвалиду-колясочнику пришлось побороться за свои права
Мужчина, который передвигается на инвалидной коляске, чуть было не лишился гаража, в котором стоит его машина – на ручном управлении. Она была выдана ярославцу отделом социальной защиты как техническое средство передвижения и хранилась рядом с домом.
У мужчины возникла проблема с продлением договора аренды земельного участка, где находится строение. Срок завершился в феврале этого года и ярославец, как добропорядочный гражданин, обратился в комитет по управлению муниципальным имуществом и в агентство по аренде земельных участков для продления срока действия бумаг. Но получил от ведомств отказ.
Тогда инвалид-колясочник обратился к уполномоченному по правам человека в области.
Согласно статье 15 ФЗ №181 «О социальной защите инвалидов в РФ», они имеют право на предоставление мест для строительства гаража или стоянок для технических и других средств передвижения вблизи места жительства.
- Омбудсмен усмотрел в действиях органов местного самоуправления нарушение прав людей с ограниченными возможностями и направил в мэрию заключение о необходимости восстановить права инвалида. Кроме того, запрос о проведении проверки ушел в прокуратуру региона, - сообщает пресс-служба ведомства.
В итоге мэрия приняла решение не освобождать земельный участок, где находится гараж. Более того, было принято решение разработать схему расположения мест для хранения транспорта инвалидов.
ИСТОЧНИК KP.RU