В Ярославле инвалиду-колясочнику пришлось побороться за свои права

10 Март 2020 2020-03-10T10:48:01+03:00

Гараж, где стоит специальная машина, удалось сохранить. ФОТО: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Ярославской области

А именно за гараж, где стояла машина с ручным управлением

Изменить размер текста: A A

Мужчина, который передвигается на инвалидной коляске, чуть было не лишился гаража, в котором стоит его машина – на ручном управлении. Она была выдана ярославцу отделом социальной защиты как техническое средство передвижения и хранилась рядом с домом.

У мужчины возникла проблема с продлением договора аренды земельного участка, где находится строение. Срок завершился в феврале этого года и ярославец, как добропорядочный гражданин, обратился в комитет по управлению муниципальным имуществом и в агентство по аренде земельных участков для продления срока действия бумаг. Но получил от ведомств отказ.

Тогда инвалид-колясочник обратился к уполномоченному по правам человека в области.

Согласно статье 15 ФЗ №181 «О социальной защите инвалидов в РФ», они имеют право на предоставление мест для строительства гаража или стоянок для технических и других средств передвижения вблизи места жительства.

- Омбудсмен усмотрел в действиях органов местного самоуправления нарушение прав людей с ограниченными возможностями и направил в мэрию заключение о необходимости восстановить права инвалида. Кроме того, запрос о проведении проверки ушел в прокуратуру региона, - сообщает пресс-служба ведомства.

В итоге мэрия приняла решение не освобождать земельный участок, где находится гараж. Более того, было принято решение разработать схему расположения мест для хранения транспорта инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU