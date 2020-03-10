В прошлом году ярославцы взяли кредитов почти на 97 миллиардов рублей

10 Март 2020 2020-03-10T10:19:29+03:00

Выросли и вклады ярославцев – за год на 8% Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В прошлом, 2019 году, ярославцы взяли кредитов на 9,7% больше, чем годом ранее. Общая сумма составила 96,7 миллиарда рублей. Активно развивается ипотечное кредитование – 40% всех займов брались именно на покупку жилья. Сотрудниками банков отмечается и тенденция к снижению величины просроченных ссуд. По данным на 1 января 2020 года процент просроченной кредиторской задолженности уменьшился с 5,4% до 4,6%.

- Ряд введенных в этом году механизмов, таких как ипотечные каникулы, показатель долговой нагрузки, лимит переплаты по займам, способствовали сокращению проблемных кредитов, - прокомментировал итоги финансового года управляющий региональным отделением Банка России Владимир Алексеев.

Выросли и вклады ярославцев – за год на 8%. На 1 января этого года они достигли 220,9 миллиарда рублей. Большая часть открыта в рублях.

ИСТОЧНИК KP.RU