В Ярославской области закрыли еще один магазин известной сети

10 Март 2020 2020-03-10T10:10:15+03:00

Он работал без разрешения на эксплуатация реконструированного здания

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В Рыбинске судебные приставы закрыли сетевой продуктовый магазин, который работал без разрешения. Реконструкция помещения, сообщает пресс-служба ведомства, проводилась без получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Это уже второй подобный случай за месяц, причем, в одной и той же сети.

Чтобы обеспечить безопасность посетителей магазина и персонала, прокурор вышел в суд с ходатайством о запрете работы магазина. Иск был удовлетворен.

- Судебные приставы уведомили должника о возбужденном исполнительном производстве и подготовили требование с указанием актуального срока для исполнения решения суда: получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта после реконструкции либо предоставления документов о праве собственности на реконструированную недвижимость, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Однако эти требования хозяин магазина не исполнил. Магазин был закрыт судебными приставами.

ИСТОЧНИК KP.RU