В Переславском районе затопило дорогу

10 Март 2020 2020-03-10T09:44:10+03:00

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В Переславском районе подтопило автомобильную дорогу. Об этом сообщили в Главном Управлении МЧС по Ярославской области.

ЧП произошло на дороге между селом Новое и деревнями Леонтьево и Ченцы. Из-за таяния снега увеличился уровень воды в реке Кубрь, и расположенные под дорогой водопропускные трубы со своей задачей не справились.

К счастью, в этот раз, в отличие от паводка в Ярославском районе, который мы все наблюдали в феврале, серьезных последствий это подтопление не принесло.

Таяние снега тем временем продолжается. Спасатели уже опубликовали список населенных пунктов, которые может затопить этой весной.

ИСТОЧНИК KP.RU