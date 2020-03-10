В Ярославле автобус столкнулся с маршруткой
ДТП произошло на круговом движении
Кто виноват - разбираются сотрудники ГИБДД/ФОТО: Василий Макаров
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Вчера, 9 марта, на круговом движении, соединяющем Угличскую улицу и улицу Ленина автобус столкнулся с маршруткой. ДТП произошло в темное время суток. К счастью, никто не пострадал.
– Ехал в этой маршрутке, целые карманы стёкол принёс домой. Если садишься за руль общественного транспорта, будь добр ответственно подходить к работе, а не гоняться за большим количеством пассажиров, – написал в паблике «Ярославль LIVE” Евгений Бердов.
В комментариях под постом с аварией ярославцы отметили, что с начала года ДТП с автобусами происходят слишком часто.
ИСТОЧНИК KP.RU