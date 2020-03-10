В Ярославской области может находиться пропавший 19-летний москвич

10 Март 2020 2020-03-10T08:43:09+03:00

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В Ярославской области может находиться 19-летний Николай Меншиков. Молодой человек пропал в Гольяново – Восточном административном округе Москвы. Вечером 3 марта он ушел из дома и не вернулся.

Николай сутулится. Был одет в красную куртку, синюю шапку и джинсы. Рост – 172 сантиметра, телосложение худощавое. Волосы темно-русые, глаза карие.

Нуждается в медицинском помощи.

Если вы видели Николая или что-нибудь знаете о его местонахождении, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU