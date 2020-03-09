«Бронепоезд» стал на колею

9 Март 2020 2020-03-09T23:47:51+03:00

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Многие ярославские болельщики провожали наш «бронепоезд» на 5-й матч безнадежно, по всем признакам, проигрываемой серии до четырех побед с тоскливыми предчувствиями о неминуемом вылете команды Майка Пелино из решающего этапа сезона. Кому-то вообще показалось, что последний матч в Ярославле, который «джокеры» проиграли 3:4, финны проводили как бы с оглядкой на домашнюю «Арену» со своими трибунами. Дескать, перед своими куда приятнее выиграть серию. Но в этой же последней игре у подопечных Майка Пелино уже проглядывались более высокие скорости, нежели в первых двух матчах в Хельсинки. Не зная всей тренерской «кухни» в штабе «бронепоезда», сложно говорить об истинной причине провала в Хельсинки. Скорее всего, тренеры «бронепоезда» перед плей-офф дали своим игрокам дополнительную силовую нагрузку в зале, чтобы потом эти силы пригодились. А от высоких нагрузок поначалу не получается скорость, что и наблюдалось. Но в дальнейшем, через неделю примерно, игроки начинают выходить на пик своей формы. Выигранный в Ярославле матч был как бы робким подтверждением этого, но окончательный ответ должен был дать пятый матч уже в Хельсинки. И ответ получился шокирующим для «джокеров», которым после матча уже стало не до смеха. Главное в этом матче то, что игра на льду шла на равных, чего в предыдущих матчах не видно было. Теперь финнам приходилось выкладываться, чтобы пытаться переиграть соперников. А они как-то уже избаловались в первых играх. Стали нервничать и злиться, срывать злость на соперниках. К тому же, «бронепоезд» смог первым открыть счет в середине 1-го периода, когда проскочивший вдоль левого борта Павел Кудрявцев сумел оторваться от защитника и неожиданным броском под ловушку вратаря поразить цель. Вот с этого «Джокеры» и завелись, чтобы реабилитироваться пред своими зрителями. Скорости они завинтили выше некуда, однако оказалось, что на таких скоростях не у всех техники хватает. Отыграться им все же удалось, и даже выйти вперед еще до первого перерыва. Но это получилась у них лебединая песня. Больше забить им не позволили, несмотря на всё их мастерство и все старания. Впервые в серии «бронепоезд» не позволил себя пробить в меньшинстве, хотя остроты у ворот Ильи Коновалова было многовато. Кстати, второй пропущенный Ильей гол можно отнести ему в вину. Но это не так. Потому что наша оборона не уследила за своей синей линией и позволила финну беспрепятственно войти в зону, бросок у него получился в уязвимое для вратаря место, под руку с ловушкой. Несчастья Коновалова на этом закончились, тогда как у его партнеров началась полоса везения после безрезультатного 2-го периода. В начале периода «бронепоезду» не удалось реализовать «лишнего», но едва штрафник вышел на лед, шайба оказалась у Григория Денисенко, который почти от синей линии выстрелил в сторону финских ворот, а шайба в полете срикошетировала от защитника в ворота – 2:2. Вот везет, так везет. Но везет тому, кто везет. Григорий был очень заметен и, главное, полезен в игре. И его гол как бы вернул «бронепоезд» на железную колею, где можно на равных с кем угодно. Финны бросились спасать положение, однако с такой злобой действовали, что зарабатывали удаления на ровном месте. Очередное большинство «бронепоезда» опять завершилось ничем, но вновь через несколько секунд выхода на лед шайба оказывается в воротах финнов. Теперь уже Стефан да Коста завершает тот розыгрыш «лишнего», который не удался за 2 минуты, и выводит «бронепоезд» вперед – 3:2. Финны просто в панике рвутся в атаку, но у наших ребят хватает и сил, и скорости, чтобы не позволить им пробить ворота Коновалова. Причем, даже в меньшинстве после удаления Антона Ландера финнам не позволили отличиться, как они делали в прошлых играх. Доказательством полного разворота в серии стала на 56-й минуте шайба Артура Каюмова, которому в Ярославле как бы повезло и вратарь пропустил необязательный гол. В Хельсинки у Артура не было везения, но было проявлено мастерство, когда он с очень острого угла сумел вонзить шайбу над правым плечом кипера в «девятку». Браво, Артур! Остаток игрового времени финны провели фактически без вратаря, но это им не помогло. Наш «бронепоезд» довел матч до победы и вернул серию в Ярославль, где его некоторые не ждали, но теперь посмотрят продолжение сериала «Джокеры».

«Йокерит» - «Локомотив» - 2:4 (2:1;0:0;0;3)

Счет в серии до четырех побед – 3:2.

ИСТОЧНИК KP.RU