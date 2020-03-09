Команда «Михалыча» отыгралась на «Енисее» за отмену кубкового матча

9 Март 2020 2020-03-09T21:31:04+03:00

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Наставник «Шинника» Александр Побегалов вместе с помощниками очень серьезно готовил зимой команду к открытию весенней части сезона, что должно было состояться в матче ¼ финала Кубка России в Ярославле с «Уралом». Но матч в последний день, к разочарованию всех, был отменен. Можно не сомневаться, что «Михалыч» был этим огорчен особо, так как еще в конце осени говорил о настрое дать бой представителю премьер-лиги. О том, насколько «Шинник» был готов биться с «Уралом», можно было убедиться уже в матче чемпионата ФНЛ в Красноярске с местным «Енисеем». И оказалось, что готов очень прилично. Во всяком случае, в Красноярске при игре на искусственном газоне в закрытом помещении подопечные «Михалыча» были на голову сильнее оппонентов, руководимыми известным в Ярославле тренером Юрием Газзаевым. «Шинник» уже в дебюте матча показал свою комбинационную игру в атаке при надежной обороне. При этом наши не стеснялись бить по чужим воротам с любых дистанций. На 7-й минуте удар Ивана Олейникова с 25 метров вратарь хозяев с трудом парировал. Но уже через пять минут он был не в силах спасти своих после такого же дальнего удара подключившегося к атаке защитника Константина Щербакова. Правда, повезло при этом Константину – мяч угодил в ногу защитника и чуток изменил траекторию, чтобы мимо вратаря влететь в сетку. Но, как говорят, везет тому, кто везет. Ведем 1:0. Впрочем, гол был вполне заслуженным и уже через несколько минут перестать быть единственным. Дальний удар нашего «Рыжего», Александра Эктова, получился неточным, а вот неожиданно затяжная серия угловых у ворот Дмитрия Яшина привела к суматохе, где мяч оказался у еще одного хорошо известного по играм за «Шинник» Артура Саркисова. Но его удар из пределов вратарской приняли на себя защитники. До перерыва счет так и сохранился минимальным, хотя у ворот хозяев «Футбол-Арена-Енисей» не раз бывало горячо. Однажды Сергей Самодин даже вышел тет-а-тет с вратарем, но не сумел реализовать выгодный момент. В других эпизодах у этих ворот очень был заметен «Рыжий», которому тоже не удавалось забить. Но оборону хозяев он так замучил, что на него пошла настоящая охота. На 40-й минуте «Рыжего» в центре поля атаковали сзади в борьбе наверху. Вроде бы, по правилам. Однако «Рыжему» долго оказывали медпомощь, потому что ему ногой угодили в локоть. И это «на 2-м этаже»!!! На локоть наложили повязку, уже начинали готовить замену. Но Александр с повязкой доиграл до перерыва, после которого вышел на негостеприимный газон злой, как зверь, и бросился ответить чем-нибудь реальным. «Рыжий» однажды еще раз вывел Самодина один на один с вратарем «Енисея». Но Сергею в этот день отчаянно не везло. Забить в отсутствие нашего капитана Эльдара Низамутдинова ему так и не удалось, но вот поучаствовать на 53-й минуте в изящней фирменной многоходовке «Шинника», которой «Рыжему» предоставили право «отмщения». Александр был безупречен, ведем – 2:0. Тут началась игра тренеров. Газзаев делает замены в надежде уйти от поражения, а «Михалыч» выжидает момент для сокрушительного удара. И угадал, как говорят в таких случаях, «Михалыч». Наставник «Шинника» дал возможность «Рыжему», что называется, набегаться и повыжимать соки из вражеской обороны. Конечно, «Рыжий» и сам устал. У него даже удары уже не ладились. Вот тут его «Михалыч» и заменил на 72-й минуте. А вот вышедшему вместо него Тимуру Пухову досталась измочаленная «Рыжим» оборона хозяев. И уже через три минуты хозяев на этом подловили в контратаке. Тимур оказался перед штрафной «Енисея» и с 20 метров разящий удар дальнюю «девятку». Отчаянный и бесполезный бросок вратаря был только украшением блестящего гола – 3:0. Конечно, при таком счете ярославцы сбавили активность, стараясь избежать ненужных травм. Единственной заботой для наших могла быть охрана подступов к воротам Яшина, чтобы сохранить сухой счет. К сожалению, Яшину не удалось заработать «сухарь». В уже добавленное время двое наших защитников столкнулись невдалеке от штрафной и сибиряки получили шанс на острый ответ. Мяч они смогли направить мимо Яшина в ворота, но автор первого гола Щербаков в отчаянной попытке спасти ворота уже почти в ленточки пустых ворот вколотил мяч и в сетку своих ворот. Досадно, но так бывает. Открыл и закрыл счет, забив в обе стороны. Однако победа за ребятами «Михалыча», а «Рыжий» оказался автором победного гола.

«Енисей» - «Шинник» - 1:3 (0:1)

ИСТОЧНИК KP.RU