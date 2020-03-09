2020-03-09T17:12:49+03:00
Происшествия

В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области за сутки сгорело две бани

Никто не пострадал
Екатерина РЯБЦЕВА
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Остов сгоревшей бани в СНТ "Лесные поляны"Остов сгоревшей бани в СНТ "Лесные поляны"Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Почти за сутки в Ярославской области сгорело две бани. Первый пожар случился 8 марта в 17.38 в деревне Ясеневка Гаврилов-Ямского района. Для его ликвидации прибыло две пожарные машины и семь сотрудников МЧС. Меньше чем через час удалось залить огонь, который уничтожил 12 квадратных метров кровли. К счастью, никто не пострадал.

В ночь с 8 на 9 марта, в 1.57 загорелась еще одна баня в СНТ «Лесные поляны», которое также находится в Гаврилов-Ямском районе. 36 квадратных метров строения полностью выгорели. В этот раз тоже обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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