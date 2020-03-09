2020-03-09T16:51:40+03:00
Общество

Какая погода будет в Ярославле после праздничных дней

Синоптики прогнозируют похолодание и осадки
Екатерина РЯБЦЕВА
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После плюсовой температуры ярославцев ожидают ночные заморозкиПосле плюсовой температуры ярославцев ожидают ночные заморозкиФото: Андрей РЯБЦЕВ
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После праздничных выходных погода в Ярославском регионе немного ухудшится. В среду, 10 марта, в ночное время суток ртуть в термометре опустится до +3 градусов. Днем станет немного теплее – до +6 градусов. Синоптики сообщают, что до четверга в Ярославле будут идти проливные дожди. В пятницу заметно похолодает и пойдет снег, а выходные будут солнечными и морозными – до -5 градусов ниже нуля.

Календарная весна бывает обманчива, поэтому не спешите менять резину и доставать легкие вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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