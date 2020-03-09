Два пьяных водителя за рулем: в Рыбинске правоохранители задержали потенциальных преступников
Молодые люди уже привлекались к административной ответственности
Безответственные водители могут лишиться свободыФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Рыбинские сотрудники ГИБДД во время рейда остановили две машины – БМВ и Ладу Калину. За рулем иномарки находился 26-летний молодой человек, а отечественным авто управлял 27-летний водитель. Оба автолюбители были пьяные. Ранее они уже привлекались к административной ответственности.
Рыбинцы могут отправиться за решетку на два года.
Правоохранители просят водителей и пешеходов быть внимательными и не оставаться равнодушными. Если вы увидели неадекватных автомобилистов, немедленно сообщайте в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU