2020-03-09T13:40:09+03:00
Общество

Два пьяных водителя за рулем: в Рыбинске правоохранители задержали потенциальных преступников

Молодые люди уже привлекались к административной ответственности
Екатерина РЯБЦЕВА
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Безответственные водители могут лишиться свободыБезответственные водители могут лишиться свободыФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Рыбинские сотрудники ГИБДД во время рейда остановили две машины – БМВ и Ладу Калину. За рулем иномарки находился 26-летний молодой человек, а отечественным авто управлял 27-летний водитель. Оба автолюбители были пьяные. Ранее они уже привлекались к административной ответственности.

Рыбинцы могут отправиться за решетку на два года.

Правоохранители просят водителей и пешеходов быть внимательными и не оставаться равнодушными. Если вы увидели неадекватных автомобилистов, немедленно сообщайте в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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