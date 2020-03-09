8 марта в ДТП под Переславлем погибла женщина
Она не справилась с управлением и вылетела встречную полосу
Пассажирка второго автомобиля доставлена в больницуФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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8 марта в 10.45 на 119 километре дороги «Москва-Холмогоры» в Переславском районе Фольксваген выехал на встречку и врезался в БМВ. Виновница ДТП, 48-летняя женщина,
погибла на месте. 68-летняя пассажирка встречного авто госпитализирована с травмами.
– На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, МЧС, – уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Подробности аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU