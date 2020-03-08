Ярославец Павел Кротов на этапе Кубка мира по фристайлу завоевал «серебро»

8 Март 2020 2020-03-08T21:01:49+03:00

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Вновь, как и месяц назад в Москве, но на этот раз в Красноярске на очередном этапе Кубка мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика блестяще выступил наш земляк Павел Кротов.

В борьбе с лучшими лыжными акробатами мира, приехавшими в Красноярск на новый лыжный комплекс «Сопка», ярославские акробаты были среди лучших. Правда, если в Москве на Воробьевых горах наш Павел Кротов стал победителем, то на трамплине в «Сопке» он остался вторым, показав в суперфинале результат 124,43 балла. У победителя швейцарца Ноэ Рота - 127,40.

Менее удачно выступили в Красноярске два других ярославца – братья Илья и Максим Буровы. Максим все же смог пробиться в суперфинал и имел все шансы опередить швейцарца. Но суперсложный прыжок Максима завершился неудачным приземлением на склон, что отбросило его на 4-е место -114,50. И

Буров, старший брат Максима, в суперфинал не смог пропробиться. Однако показанный им в финале результат (108,60 балла) оказался лучше результатов двух китайских акробатов в суперфинале. То есть баллы 8-го места были выше, чем заработанные некоторыми акробатами в суперфинале. Баллы Ильи оказались достойными 5-го места. Но по регламенту первые шесть мест разыгрывают суперфиналисты.

ИСТОЧНИК KP.RU