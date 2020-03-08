2020-03-08T19:48:04+03:00
Общество

Приставы с цветами, маршрутка в шарах: жительниц Ярославля поздравили с 8 Марта

К праздничным акциям присоединились и сотрудники ГИБДД
Светлана Крутикова
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Судебные приставы на центральной улице Ярославля дарили женщинам цветы. ФОТО: группа УФССП по Ярославской области ВКонтактеСудебные приставы на центральной улице Ярославля дарили женщинам цветы. ФОТО: группа УФССП по Ярославской области ВКонтакте
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Ещё утром жители города обратили внимание на праздничный вид маршрутки №91. Собственник украсил машину шарами. В виде цветов их закрепили на бампере и зеркалах. Задумка понравилась как пассажирам, так и тем, кто видел проезжающий по улицам автобус.

Жительниц Ярославля сегодня поздравляли сотрудники правоохранительных органов. В ГИБДД провели акцию «Цветы для автоледи». Инспекторы вместе с руководителями автошкол вручили букеты и сувениры женщинам, которые впервые пришли получать водительские права.

А судебные приставы присоединились к общероссийской акции «Вам, любимые». Лучшие мужчины УФССП на одной из центральных улиц города дарили женщинам цветы. Акция не только подарила праздничное настроение ярославнам, но и дала возможность увидеть представителей закона в новой роли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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