В Ярославле вандалы разрисовали троллейбусы

8 Март 2020 2020-03-08T17:36:56+03:00

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По сообщениям из соцсетей, в ночь с 6 на 7 марта неизвестные проникли на территорию депо №2 на улице Гагарина и разрисовали два троллейбуса. Свои художества вандалы дополнили надписями «Брагино здесь». А на одном из троллейбусов оставили поздравление с 8 Марта, в котором нецензурно обратились к женщинам. Кто и зачем это сделал, пока не ясно. В УМВД сообщили, что от представителей предприятия заявление по поводу случившегося не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU