В Рыбинске продолжают обеспечивать безопасное дорожное движение
В Рыбинске начали работы по организации безопасности дорожного движения. На улице Расторгуева установят светофор. Этого требует законодательство: на данном участке дороги четырехполосное движение, есть остановка общественного транспорта и пешеходный переход. Сейчас идут монтажные работы.
- Установленный светофор будет с вызывной фазой для пешеходов. Уже установили г-образные консоли, сделали закладные под сети. Сейчас оборудуют ограждения, - рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.
Новый светофор ведут в эксплуатацию к середине апреля. Кроме того, в этом году планируют установить светофор и на проспекте Генерала Батова, рядом с лыжной базой спортивной школы №4.
ИСТОЧНИК KP.RU