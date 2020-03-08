В Рыбинске продолжают обеспечивать безопасное дорожное движение

8 Март 2020 2020-03-08T14:34:00+03:00

В Рыбинске на Расторгуева и Батова установят новые светофоры Фото: Администрация Рыбинска

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В Рыбинске начали работы по организации безопасности дорожного движения. На улице Расторгуева установят светофор. Этого требует законодательство: на данном участке дороги четырехполосное движение, есть остановка общественного транспорта и пешеходный переход. Сейчас идут монтажные работы.

- Установленный светофор будет с вызывной фазой для пешеходов. Уже установили г-образные консоли, сделали закладные под сети. Сейчас оборудуют ограждения, - рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Новый светофор ведут в эксплуатацию к середине апреля. Кроме того, в этом году планируют установить светофор и на проспекте Генерала Батова, рядом с лыжной базой спортивной школы №4.

ИСТОЧНИК KP.RU