В Ярославле Влади из «Касты» устроил фан-забег

8 Март 2020 2020-03-08T12:52:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 6 марта, Влади из «Касты» пробежал по Ярославлю вместе с фанатами. Певец решил размяться перед концертом и через Инстаграм пригласил любителей бега присоединиться к нему. Желающие нашлись.

- В Ярославле мы славно пробежали 9 км, желающих поэтому было меньше, понимаю. 9 км звучало угрожающе и для меня лет шесть назад. Но вообще за месяц это достигается всеми желающими, честно. Я наращиваю дистанции не из вредности, просто в мае решено пробежать полумарафон, - написал Влади после забега.

Отдельно рэпер поблагодарил Наталью Парфентьеву. Девушка стала пейсером – именно она задала общий темп пробежки.

ИСТОЧНИК KP.RU