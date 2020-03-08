2020-03-08T12:52:07+03:00
Общество

В Ярославле Влади из «Касты» устроил фан-забег

Рэпер и его поклонники пробежали 9 километров
Светлана Крутикова
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Влади из "Касты" вместе с фанатами пробежал по Ярославлю. ФОТО: аккаунт Влади в ИнстаграмВлади из "Касты" вместе с фанатами пробежал по Ярославлю. ФОТО: аккаунт Влади в Инстаграм
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В пятницу, 6 марта, Влади из «Касты» пробежал по Ярославлю вместе с фанатами. Певец решил размяться перед концертом и через Инстаграм пригласил любителей бега присоединиться к нему. Желающие нашлись.

- В Ярославле мы славно пробежали 9 км, желающих поэтому было меньше, понимаю. 9 км звучало угрожающе и для меня лет шесть назад. Но вообще за месяц это достигается всеми желающими, честно. Я наращиваю дистанции не из вредности, просто в мае решено пробежать полумарафон, - написал Влади после забега.

Отдельно рэпер поблагодарил Наталью Парфентьеву. Девушка стала пейсером – именно она задала общий темп пробежки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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