Власти Ярославля призвали покупать шоколад фабрики, пострадавшей от пожара
Власти Ярославской области запустили в соцсетях флешмоб с призывом покупать продукцию шоколадной фабрики, пострадавшей от пожара.
Напомним, что вчера, 7 марта, в Варегово загорелся склад «Собрания». Пламя уничтожило больше двух тысяч квадратных метров площади. Спасатели смогли предотвратить распространение огня. Но ущерб нанесен большой.
- Мы решили поддержать фабрику и наших земляков, которые там работают, и запустили флешмоб #СвоихНеБросаем. На 8 Марта многие будут дарить женщинам сладости. Пусть это будут шоколад и конфеты фабрики Собрание, - написали в группе правительства в соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU