2020-03-08T11:24:26+03:00
Общество

Власти Ярославля призвали покупать шоколад фабрики, пострадавшей от пожара

В соцсетях запустили флешмоб
Светлана Крутикова
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Огонь уничтожил склад готовой продукции. ФОТО: группа правительства Ярославской области в FacebookОгонь уничтожил склад готовой продукции. ФОТО: группа правительства Ярославской области в Facebook
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Власти Ярославской области запустили в соцсетях флешмоб с призывом покупать продукцию шоколадной фабрики, пострадавшей от пожара.

Напомним, что вчера, 7 марта, в Варегово загорелся склад «Собрания». Пламя уничтожило больше двух тысяч квадратных метров площади. Спасатели смогли предотвратить распространение огня. Но ущерб нанесен большой.

- Мы решили поддержать фабрику и наших земляков, которые там работают, и запустили флешмоб #СвоихНеБросаем. На 8 Марта многие будут дарить женщинам сладости. Пусть это будут шоколад и конфеты фабрики Собрание, - написали в группе правительства в соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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