Наш «бронепоезд» поразил первую цель

7 Март 2020 2020-03-07T21:24:53+03:00

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Повторная домашняя игра команды Майкла Пелино с финскими «джокерами» вполне могла стать печальным завершением не самого удачного сезона «Локомотива». После трех поражений подряд отступать нашим хоккеистам уже было некуда. Только победа перед своими болельщиками оставляла шанс не только продолжить борьбу в плей-офф, но и хоть частично реабилитироваться. И пораженческие настроения в фанатской среде тоже должны были получить отпор, хотя многие уже просто не верили, что «Локомотиву» удастся дать бой набравшим отличный ход «джокерам», которых уже стали пророчить чуть ли в победители Кубка Гагарина.

Надо сказать, что эти пророчества уже к концу первого периода получили, казалось бы, дополнительное подтверждение. Во-первых, подопечные Майкла Пелино за эти 20 минут продемонстрировали странную беззубость при игре в большинстве. Причем, в большом большинстве, при «пять против трех» больше минуты. За это время по воротам финнов не было ни одного разящего броска, настолько неспешно наши разыгрывали шайбу, что «джокеры» успевали перекрывать броски и розыгрыши. Более того! При еще малом большинстве у нас опять провал в обороне и выход финна «один в ноль» на Илью Коновалова. К чести нашего кипера, положение он спас. Но на последних секундах периода при равенстве очередной провал в обороне привел уже к «два в один» и счету – 0:1.

Финны вновь показали умение реализовывать свои моменты, поэтому второй период ожидался с откровенной тревогой. Но получилось наоборот. Наш «бронепоезд» словно включил свои скорости, а финны вдруг оказались к этому не готовы. Началом для разгона скоростей «бронепоезда» стало еще одно удаление у финнов, которое уже напоминало что-то серьезное. Забить, правда, не получилось, но набранные скорости перевели игру в зону гостей, где после затяжного натиска Никита Черепанов могучим броском прошил вратаря и показал, что тут нет непробиваемых – 1:1.

Этот гол просто воодушевил ярославцев и, напротив, как-то выбил «джокеров» из колеи. Особенно вратаря. И уже через минуту «бронепоезд» впервые в серии повел в счете после броска Артура Каюмова от борта с очень острого угла. Шайба какой-то ей одной ведомой дорожкой нашла лазейку в ворота – 2:1

Надо ли говорить, что «Арена-2000» встретила этот поворот событий с восторгом. А когда в начале 3-го периода очередное силовое давление в зоне финнов позволило Егору Аверину довести счет до 3:1, то у фанатов буквально экстаз начался. Ведь это возвращение команды в игру!

Но у многих появилось ощущение, что для финнов эта игра не столь важна, так как они хотят закончить серию победой у себя дома. Ну, такое только среди нас могло бы соображение появиться. Финны в такие «поддавки» никогда не играют, что и показали дальнейшие минуты.

«Джокеры» ринулись отыгрываться и довольно скоро получили шанс поиграть в большинстве при удалении Александра Свитова. У финнов большинство отлично отработано, что уже видно по прошедшим играм. Но сейчас набравший ход «бронепоезд» сумел эти 2 минуты выдержать, а вот чуть позже все же финны сумели буквально затолкать шайбу в «рамку» Коновалова - 2:3.

Вновь стало тревожно. Но «бронепоезд» уже был на скорости и через три минуты еще раз получил шанс играть против трех соперников. И вот здесь, наконец-то, Стефан да Коста мастерски распорядился шайбой перед воротам финнов. Бросок был в самую уязвимую для вратаря зону – над правым плечом кипера, в «девятку» - 4:2. И почему раньше так не стреляли парни «бронепоезда»?

Но финны и тут не сдались и бились до последней секунды. Снимают вратаря и 30 секунд до сирены снова сводят отрыв к минимуму только сирена смогла их остановить. Но вот удастся ли «бронепоезду» остановить их в Хельсинки, вопрос. Точно будет очень тяжело.

«Локомотив» - «Йокерит» - 4:3(0:1;2:0;2:2)

ИСТОЧНИК KP.RU