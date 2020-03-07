2020-03-07T19:07:33+03:00
Звезды

В Рыбинске хотят спасти ансамбль бывшей биржевой больницы судорабочих

Ансамбль из шести зданий построен в 19 веке
Полина Вачнадзе
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Ансамбль из шести зданий построен в 19 веке. ФОТО: администрация РыбинскаАнсамбль из шести зданий построен в 19 веке. ФОТО: администрация Рыбинска
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В Рыбинске постепенно разрушается ансамбль бывшей биржевой больницы судорабочих, который находится в федеральной собственности. Он расположен на улице Бурлацкой. Ансамбль состоит из шести деревянных построек 19 века.

Рыбинск готов принять его на свой баланс и сохранить. Вот уже 10 лет город периодически обращается в областное управление Росимущества, но процесс явно затянулся.

- В 2017 году главой города Денисом Добряковым было принято принципиальное решение о приемке зданий в городское имущество. Но процесс затянулся по субъективным причинам. В феврале этого года направлено повторное обращение в Территориальное управление Росимуществом во Владимирскую область и непосредственно в Росимущество с описанием удручающего состояния памятника архитектуры и обоснованием передачи на муниципальный уровень, - пояснила директор департамента имущественных и земельных отношений Наталия Поткина. - Процесс оформления не быстрый, все зависит от федеральных структур, со своей стороны администрация готова в кратчайшие сроки принять объекты.

Пока здание не перейдет в муниципальную казну, тратить на его консервацию деньги администрация Рыбинска не может, иначе это будет являться нецелевым расходованием бюджетных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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