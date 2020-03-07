2020-03-07T18:49:55+03:00
Происшествия

В Ярославле мошенники вновь обогатились

В этот раз на 440 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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Телефонные мошенники, к сожалению, во многих случаях остаются безнаказаннымиТелефонные мошенники, к сожалению, во многих случаях остаются безнаказаннымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Ярославле вновь активизировались телефонные мошенник. Жительница Кировского района города, выполнив все советы звонившего "сотрудника банка" лишилась 290 тысяч рублей. Другая ярославна, следуя указаниям звонившего, перевела 150 тысяч. В обоих случаях женщинам говорили, что с их банковских карт несанкционированно пытаются списать деньги и это надо срочно остановить. По данным фактам проводятся проверки, сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Полиция в очередной раз напоминает, что банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке карт.

Не нужно перезванивать на номера телефонов, указанных в сомнительных смс-сообщениях, телефонных разговорах. Общение с сотрудниками финансовых учреждений должно происходить либо при личной встрече, либо по телефонам, указанным на банковской карте.

Помните, что злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки Вашего банка, либо с помощью специальной программы подменить номер телефона, с которого они звонят. Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц.

Ни в коем случае нельзя открывать ссылки, полученные Вами от посторонних лиц в виде СМС, ММС, электронных писем, сообщений от неизвестных пользователей социальных сетей. Эти ссылки вероятнее всего приведут вас на зараженные ресурсы сети Интернет.

Никому не сообщайте PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок ее действия и персональные данные владельца. Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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