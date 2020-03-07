2020-03-07T16:31:52+03:00
Происшествия

Водителя оперируют. На въезде в Ярославль в столкнулись три машины

Мужчина серьезно пострадал
Полина Вачнадзе
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ДТП произошло сегодня на въезде в Ярославль. ФОТО: скрин с видео из группа "Жесть Ярославль"ДТП произошло сегодня на въезде в Ярославль. ФОТО: скрин с видео из группа "Жесть Ярославль"
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Сегодня, 7 марта, около полудня на трассе Ярославль - Рыбинск уже на въезде в областной центр столкнулись три машины - две "Daewoo Nexia" и "Land Rover".

В аварии серьезно пострадал водитель одной из "Daewoo", сейчас ему делают операцию. Женщину и ребенка из второй "Daewoo" осмотрели медики, госпитализация им не понадобилась. Водитель "Land Rover" в ДТП не пострадал. Такую информацию о случившейся аварии сообщили в пресс-службе УМВД РОссии по Ярославской области.

На данный момент это все, что известно о ДТП. Возможно, в ближайшее время появится новая информация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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