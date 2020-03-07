2020-03-07T13:31:11+03:00
Происшествия

В центре Ярославле столкнулись машины, одна перевернулась

ДТП произошло на перекрестке проспекта Ленина и улицы Советская
Полина Вачнадзе
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ДТП произошло утром 7 марта. ФОТО: Сергей МураткинДТП произошло утром 7 марта. ФОТО: Сергей Мураткин
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Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 7 марта, около 10 часов утра в центре Ярославля. На перекрестке проспекта Ленина и улицы Советская столкнулись две машины.

Одна из них отлетела на тротуар к пешеходному переходу, и перевернулась. К счастью, в это время ни а тротуаре, на на "зебре" не было людей.

К опрокинувшейся машине сразу же подбежали прохожие и второй участник аварии. По словам очевидцев, серьезной никто не пострадал. В причинах аварии будут разбираться правоохранительные органы. А пока в социальных сетях ярославцы обсуждают, кто был виноват в аварии: судя по всему, для автомобиля, который перевернулся, горел зеленый сигнал светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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