2020-03-07T15:27:51+03:00
Спорт

Ярославская гимнастка завоевала три медали на международном турнире

У Карины Метельковой два золота и серебро
Полина Вачнадзе
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Ярославская спортсменка взяла три медали на соревнованиях.Ярославская спортсменка взяла три медали на соревнованиях.Фото: Правительство Ярославской области
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Две золотые медали и одну серебряную завоевала ярославская спортсменка Карина Металькова на международном турнире по художественной гимнастике «Miss Valentine – 2020». Соревнования проходили в Эстонии.

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №8 имени В.Г.Беляйкова великолепно проявила себя в упражнениях с мячом, обручем и булавами, а также в групповых состязаниях. В итоге в ее копилке - два золота и серебро.

– Мы гордимся тем, что наши спортсмены так достойно выступают на соревнованиях международного уровня, – сказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный. – В Ярославской области художественной гимнастикой занимаются более 4000 человек. Они постоянно совершенствуют свое мастерство, завоевывают новые награды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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