2020-03-07T11:30:50+03:00
Происшествия

МЧС: На шоколадной фабрике под Ярославлем сгорел склад готовой продукции

Огонь полыхал на двух тысячах квадратных метрах
Полина Вачнадзе
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Пострадавших нет. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтактеПострадавших нет. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте
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В пресс-службе главного Управления МЧС по Ярославской области рассказали о пожаре на шоколадной фабрике в поселке Варегово.

- Сообщение о возгорании склада готовой продукции поступило в 4.08 утра. На место выехали 24 человека личного состава и 6 едениц техники. Огонь распространился практически по всей площади склада, то есть на площади порядка двух тысяч квадратных метров. Удалось избежать распространения огня на другие помещения, - сообщили в ведомстве.

В 08.18 пожарным удалось локализовать открытое горение, сейчас спасатели продолжают работать на месте.

К счастью, пострадавших нет. Из-за того, что пожар на чался рано утром и на фабрике не было рабочих, эвакуацию проводить не пришлось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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