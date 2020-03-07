Под Ярославлем сгорела шоколадная фабрика

7 Март 2020 2020-03-07T11:32:23+03:00

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Пожар на шоколадной фабрике в поселке Варегово начался около 4.30 часов утра. По словам очевидцев, сгорел один склад, огонь перекинулся и на второй.

- Пока только склады сгорели и пострадал второй этаж фабрики. Ждем дальнейших новостей. Я живу напротив этой фабрики и вижу всю картину с 6 утра. Это ужас, - пишет участница группы "Ярославль LIVE" ВКонтакте Наталия Мельникова.

В комментариях также говорят, что основные производственные помещения не пострадали.

Ярославские спасатели пока о происшествии не сообщают, мы ждем их комментарии и будем следить за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU