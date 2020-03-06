2020-03-06T20:42:29+03:00
Общество

В Ярославле после отмены футбольного матча проверили стадион «Шинник»

Одна из причин - теплоузлу не хватает мощности прогреть 20 сантиметров земли
Светлана Крутикова
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Мэр обещает сделать все, чтобы на арене "Шинника" стало возможным проводить матчи при любой погоде.Мэр обещает сделать все, чтобы на арене "Шинника" стало возможным проводить матчи при любой погоде.Фото: Мэрия Ярославля
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Сегодня, 6 марта, Владимиру Волкову рассказали о результатах проверки стадиона «Шинник». Напомним, в среду матч «Шинник» - «Урал» не состоялся из-за неготовности футбольного поля.

В ходе проверки выяснилось, что в 2017 году при реконструкции поля изменили систему его подогрева, из-за этого уменьшилась теплоотдача. Теперь поддерживать температуру на уровне 20 градусов невозможно. Также изменилась и толщина земляной подушки, из-за чего теплоузлу не хватает мощности прогреть 20 сантиметров земли.

- После окончательной проверки примем решения, в том числе и кадровые. Сделаем все, чтобы домашняя арена «Шинника» работала без заминок и могла принимать у себя матчи. Мы уже попали в федеральную программу «Наследие», по ней на начало лета запланировали «прошивку» футбольного поля, - сообщил Владимир Волков.

Газон будет укреплен гибридной системой, которая представляет собой укрепление корневого слоя травы. Внесение в него искусственных нитей позволит сделать каркас, это продлит срок службы натурального покрытия, а также сохранит газон при высоких игровых нагрузках. Конкурсные процедуры уже запущены. На эти цели предусмотрено 26 миллионов рублей. Городских денег из них будет потрачено всего около 260 тысяч рублей. Кроме того, в ближайшее время будет сделан проект модернизации теплового узла под существующие нагрузки, и его запланированная модернизация позволит проводить матчи при любой погоде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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