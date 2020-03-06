2020-03-06T19:31:03+03:00
Общество

В Ярославле возобновили стройку жилого дома в районе Павловской рощи

Территория памятника природы не пострадает
Светлана Крутикова
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Новый дом построят за границами Павловской рощиНовый дом построят за границами Павловской рощиФото: Правительство Ярославской области
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При строительстве нового жилого дома на Тутаевском шоссе территорию Павловской рощи не затронут. Необходимые изменения внесли в проект.

- В конце февраля застройщик представил документы. Они соответствуют всем законам и необходимым требованиям. В частности, все внешние инженерные сети будут находиться за границами памятника природы и его охранной зоны, – сказал председатель комитета регулирования градостроительной деятельности департамента строительства Олег Быков.

Специалисты департамента охраны окружающей среды и управления Росреестра по Ярославской области провели обследование территории и установили границы памятника природы. Новый дом построят за его пределами. А чтобы застройщик не нарушил требования, ему направили предостережение.

В ближайшее время для обозначения границы памятника и его охранной зоны установят информационные аншлаги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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