В Ярославле возобновили стройку жилого дома в районе Павловской рощи

6 Март 2020 2020-03-06T19:31:03+03:00

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При строительстве нового жилого дома на Тутаевском шоссе территорию Павловской рощи не затронут. Необходимые изменения внесли в проект.

- В конце февраля застройщик представил документы. Они соответствуют всем законам и необходимым требованиям. В частности, все внешние инженерные сети будут находиться за границами памятника природы и его охранной зоны, – сказал председатель комитета регулирования градостроительной деятельности департамента строительства Олег Быков.

Специалисты департамента охраны окружающей среды и управления Росреестра по Ярославской области провели обследование территории и установили границы памятника природы. Новый дом построят за его пределами. А чтобы застройщик не нарушил требования, ему направили предостережение.

В ближайшее время для обозначения границы памятника и его охранной зоны установят информационные аншлаги.

ИСТОЧНИК KP.RU