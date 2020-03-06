В Ярославле возобновили стройку жилого дома в районе Павловской рощи
При строительстве нового жилого дома на Тутаевском шоссе территорию Павловской рощи не затронут. Необходимые изменения внесли в проект.
- В конце февраля застройщик представил документы. Они соответствуют всем законам и необходимым требованиям. В частности, все внешние инженерные сети будут находиться за границами памятника природы и его охранной зоны, – сказал председатель комитета регулирования градостроительной деятельности департамента строительства Олег Быков.
Специалисты департамента охраны окружающей среды и управления Росреестра по Ярославской области провели обследование территории и установили границы памятника природы. Новый дом построят за его пределами. А чтобы застройщик не нарушил требования, ему направили предостережение.
В ближайшее время для обозначения границы памятника и его охранной зоны установят информационные аншлаги.
ИСТОЧНИК KP.RU