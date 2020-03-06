2020-03-06T18:40:37+03:00
Происшествия

Ярославец отправится за решетку за попытку сбыть наркотики

Суд дал ему 6 лет
Светлана Крутикова
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Ярославцу дали 6 лет за попытку сбыть наркотикиЯрославцу дали 6 лет за попытку сбыть наркотикиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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35-летнего жителя Ярославля признали виновным в покушении на сбыт наркотиков.

Суд установил, что 9 июля 2019 года мужчина в неустановленном месте приобрел каннабис весом почти 2 килограмма и не меньше 170 граммов гашиша. Ярославец планировал заработать на продаже наркотиков.

Придя домой, злоумышленник расфасовал купленное на свертки. Но в тот же день полиция провела в его квартире обыск и нашла запрещенные вещества. При этом мужчина уже успел сбыть больше 18 граммов марихуаны. Свою вину преступник полностью признал.

- Суд приговорил обвиняемого к 6 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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