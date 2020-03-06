2020-03-06T17:09:44+03:00
Происшествия

В Ярославской области в аварии погиб 38-летний водитель легковушки

В автомобиль врезался грузовик
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УМВД России по Ярославской областиФОТО: УМВД России по Ярославской области
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В пятницу, 6 марта, на 36 километре федеральной дороги «Москва-Холмогоры» в Некрасовском районе ВАЗ-21123 столкнулся с грузовиком «Вольво» с полуприцепом. За рулем большегруза находился 48-летний водитель. Легковушкой управлял 38-летний водитель. Он погиб на месте.

– На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, МЧС, – прокомментировали в пресс-службе УМВД России России по Ярославской области.

Информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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